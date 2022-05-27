Росія перекидає свої сили з Криму до Запоріжжя

Росія почала перекидати свої підрозділи з території анексованого Криму до Запоріжжя. Це стосується не лише сухопутних військ, а й повітряних та морських. Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Так, з Криму до Мелітополя відправили колону російської військової техніки. Зокрема, близько двадцяти тентованих вантажівок і стільки ж установок залпового вогню «Град».