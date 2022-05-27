Окупанти ведуть активний наступ на Донецькому напрямку: зведення Генштабу

Російські підрозділи активно наступають на Донецькому напрямку. Окрім того, вони відновили наступ на Слов’янському напрямку та намагаються закріпити позиції у населеному пункті Лиман. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 27 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках продовжується посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону та зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Також для посилення охорони кордону противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ.

На Слобожанському напрямку окупанти готують особовий склад для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

Окрім того, росіяни обстрілюють та дистанційно мінують можливі шляхи просування українських військових.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог намагається стримати просування українських військ та укріпитися на власних позиціях.

На Донецькому напрямку ворог активно наступає та обстрілює українські позиції. Окрім того, росіяни завдають ракетних ударів, нарощують кількість авіації та здійснюють перегрупування підрозділів.

На Слов’янському напрямку російські окупанти відновили наступ та продовжують обстрілювати позицій ЗСУ.

На Лиманському напрямку противник зосередив зусилля на закріпленні власних позицій у населеному пункті Лиман. Також окупанти проводять розвідку.

На Бахмутському напрямку порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українські підрозділи від основних сил.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються зберегти контроль над Херсонщиною. Ворог обстрілює позиції українців, веде повітряну розвідку, здійснює інженерне обладнання позицій.

Також туди перекинули резервні підрозділи окупантів.