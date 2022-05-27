На Херсонщині ЗСУ збили ворожий винищувач

Українські військові ліквідували російський винищувач Су-35, який планував знищувати українську штурмову авіацію. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, у п’ятницю, 27 травня, близько 14:00 Повітряні Сили ЗСУ знищили ще одного противника.

«Винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації», – йдеться у повідомленні.