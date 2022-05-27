На Донеччині окупанти обстріляли 11 населених пунктів

У четвер, 26 травня, росіяни відкривали вогонь по 11 населених пунктах у Донецькій області. Унаслідок чого загинули щонайменше шістьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу російські окупанти вбили ще п’ятьох мирних українців: двох у Мар’їнці, двох у Лимані, одного у Зорі та одного у Діброві. у військовій адміністрації додали, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У поліції Донеччини повідомили, що ворог били з реактивних систем залпового вогню «Ураган», важкої артилерії, танків та стрілецької зброї по Авдіївці, Соледарі, Лиману, Святогірську, Залізному, Бахмуту, Мар’їнці, Райгородку, Хрестищі, Зорі, Виїмці.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.