ОСТАННІ НОВИНИ

На Донеччині окупанти обстріляли 11 населених пунктів

Анастасія Диняк

|

У четвер, 26 травня, росіяни відкривали вогонь по 11 населених пунктах у Донецькій області. Унаслідок чого загинули щонайменше шістьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу російські окупанти вбили ще п’ятьох мирних українців: двох у Мар’їнці, двох у Лимані, одного у Зорі та одного у Діброві. у військовій адміністрації додали, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

У поліції Донеччини повідомили, що ворог били з реактивних систем залпового вогню «Ураган», важкої артилерії, танків та стрілецької зброї по Авдіївці, Соледарі, Лиману, Святогірську, Залізному, Бахмуту, Мар’їнці, Райгородку, Хрестищі, Зорі, Виїмці.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13  підприємств.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів