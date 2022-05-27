Джонсон закликає якнайшвидше надати Україні далекобійну зброю

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає союзників якнайшвидше надати Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), про які просить Київ, та відкидає ідею піти на поступки путіну. Як пише hromadske, про це політик сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Прем’єр-міністр підтвердив свою підтримку надання Україні додаткових озброєнь. Він відкинув також ідеї, які подекуди починають лунати на Заході, що Зеленський має почати домовлятися з путіним та поступитися частиною територій.

«Як ви можете домовлятися з крокодилом, коли він їсть вашу ліву ногу? Йому зовсім не можна довіряти», – сказав Джонсон, коли його запитали про перспективу переговорів із путіним.

Прем’єр переконаний, що РСЗВ дозволить Україні захистити себе «від дуже жорстокої російської артилерії». І наголосив, що російські війська «продовжують прогризати землю» на Донбасі, добиваючись «повільного, але, боюся, відчутного прогресу».

Джонсон переконаний, що «надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців військово».

CNN із посиланням на низку чиновників пише, що Адміністрація президента США Джо Байдена готується посилити озброєння, яке постачає Україні, надіславши передові ракетні системи великої дальності, які зараз є основним запитом українських посадовців. США кілька тижнів відмовлялися надсилати ці системи, побоюючись, що Україна може використовувати їх для здійснення наступальних атак всередині росії.

Reuters також писало, що Сполучені Штати та Україна обговорюють постачання далекобійної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню M142 (HIMARS), і обмеження її використання через можливу ескалацію, якщо удар буде завданий по глибокому тилу рф.

Українські високопосадовці неодноразово заявляли, що Україні дуже необхідні від США реактивні системи залпового вогню MLRS 270 та HIMARS. Обидві системи здатні стріляти ракетами, які мають дальність враження від 165 до 300 км. Це дасть змогу ЗСУ вражати цілі противника на далекій відстані.

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