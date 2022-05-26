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ЗСУ знищили ще п’ять безпілотників та дві крилаті ракети рф

Ольга Денисяка

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25 травня українські повітряні сили вдарили по ворожій ротно-тактичній групі і таким чином знищили російських окупантів разом із їх технікою. Також захисники збили п’ять безпілотників та дві крилаті ракети. Про це йдеться у Командуванні повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але російські літаки фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.

25 травня окупанти продовжували обстрілювати територію України крилатими ракетами. Так, ввечері із території росії завдали ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку. Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України.

При цьому ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдала удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну группу і знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу «Орлан-10».

Тож за добу знищено:

  • 5 БпЛА («Орлан-10»);
  • 2 крилаті ракети;
  • 10 од. легкої броньованої техніки.

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