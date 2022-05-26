Росіяни обстріляли Харків: четверо загиблих

26 травня російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули та семеро отримали поранення. Про це повідомив у Телеграмі керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих», – йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що інформація ще уточнюється і закликав мешканців Харкова та району не покидати укриття.
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Ольга Денисяка