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росіяни депортували 238 тисяч українських дітей

Ольга Денисяка

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Станом на 26 травня відомо про щонайменше 238 тисяч дітей, який російські окупанти примусово вивезли з України. Про це йдеться у Телеграмі Офісу Генпрокурора.

Як йдеться в повідомленні, країна-агресор продовжує вивозити українських громадян до росії та на тимчасово окуповану територію України. Стном на 26 травня відомо, що кордон із рф перетнули вже 238 329 дітей.

В омбудсмена нагадали, що відповідно до статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, здійснювати примусове (індивідуальне чи масове) переселення або депортацію забороняється. Проте росія вдається до протиправних дій, нехтує правилами ведення війни.

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