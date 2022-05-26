росія будує третю лінію оборони на окупованому півдні, – розвідка

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір росії закріпитися на цих територіях. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«В Херсонській області, на захопленій території Запорізькій області, ми бачимо посилення яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з російської федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України», – розповів Вадим Скібіцький.

За словами, Вадима Скібіцького, до цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти. Таке укріплення оборони свідчить про те, що росія хоче на довго утримати ці території.

«Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що російська федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри росії загарбати і утримувати ці території», – зазначив представник воєнної розвідки України.

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