Рекордні 92% українців ставлять до росії погано

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну стрімко погіршилося ставлення українців до рф – зараз 92% опитаних ставляться до росії погано і лише 2% – добре. Про це результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня.

Соціологи відзначають, що останні 3 роки до повномасштабного вторгнення простежувалося поступове зниження позитивного ставлення до росії, але навіть попри декілька місяців поспіль ескалації біля кордонів України 34% населення України на початку лютого 2022 року добре ставилися до росії.

Зараз уже лише 2% громадян добре ставляться до росії, у той час як 92% – погано. Утім, соціологи наголошують: важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора.

У результатах опитування видно, що серед тих, хто мав і раніше погане ставлення до росії, 97% продовжують його мати (хоча 3% зараз обрали варіант «важко сказати»).

Кардинальною є зміна поглядів тих, хто мав добре ставлення до росії і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Так, 80% тих, хто раніше добре ставився до росії, тепер погано ставляться до неї. Менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти «не визначилися».

Серед же тих, хто мав невизначене ставлення до росії, 97% зараз уже погано до неї ставляться.

У всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до росії, зокрема, на Півдні 90% погано ставляться, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до росії). Відносно найбільше продовжують добре ставитися до росії на Сході – 4%.

Абсолютна більшість громадян – 82% – які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території негативно ставляться до росії, і лише 6% позитивно ставляться до неї.

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології упродовж 13-18 травня 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитали 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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