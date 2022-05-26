Помер відомий співак з Львівщини Теодор Кукуруза

26 травня у віці 65 років помер відомий український співак та композитор Теодор Кукуруза. Про це у Facebook повідомила очільниця відділу з питань культури Золочівської міської ради Марія Мельник.

Про причину смерті співака наразі не повідомляють.

Теодор Кукуруза – відомий український поет, композитор та виконавець пісень. У його творчому доробку є понад 380 пісень і 5 збірок пісень. Найвідомішою його піснею була «День народження у тебе». Дискографія налічує три студійних альбоми «Бджола», «З днем народження, Україно», «Для чого ми?!».

Його пісні звучали у радіоефірах та були музичним супроводом історико-патріотичних передач та фільмів. Теодор Кукуруза багато разів виступав перед українською діаспорою в США, Канаді.

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Серед найвідоміших пісень є такі: «До українців!» на вірші В. Баранова, «Не вставайте!» на вірші Д. Павличка, «А Україна таки є!» на вірші П. Скунця, «Ми народ український єдиний!» на вірші Д. Кулиняка, «Українці єднаймося!», «За рідний край!», «Де ми є?!», «День народження», «Єдиній», «Шукаймо себе!», «Україно вставай!» на власні вірші.

Теодор Кукуруза народився і виріс у селі Верхобужжі на Львівщині. Ще у 1976 році створив свій ВІА «Джерела Бугу». У 1980 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю вчитель математики. Працював керівником відділу культури Золочівської міської ради.

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