ОСТАННІ НОВИНИ

Окупаційному «голові» Запорізької області оголосили підозру в колабораціонізмі

Ольга Денисяка

|

«Очільник» Запорізької обласної військової адміністрації від окупантів Євген Балицький отримав підозру в колабораціонізмі. Він добровільно перейшов на бік ворога. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ підозру отримав «гауляйтер» росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький.

Як повідомляють в СБУ, цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від «Опозиційного блоку», сприйняв повномасштабне російське вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

«Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження «О временной организации общественного порядка», яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати «громадські загони», які мали слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності», – йдеться в повідомленні.

Наразі псевдогубернатору за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру  за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів