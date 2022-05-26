Окупаційному «голові» Запорізької області оголосили підозру в колабораціонізмі

«Очільник» Запорізької обласної військової адміністрації від окупантів Євген Балицький отримав підозру в колабораціонізмі. Він добровільно перейшов на бік ворога. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

За матеріалами СБУ підозру отримав «гауляйтер» росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький.

Як повідомляють в СБУ, цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від «Опозиційного блоку», сприйняв повномасштабне російське вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

«Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження «О временной организации общественного порядка», яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати «громадські загони», які мали слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності», – йдеться в повідомленні.

Наразі псевдогубернатору за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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