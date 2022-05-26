ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти вбили 240 дітей в Україні

Ольга Денисяка

|

Станом на ранок 26 травня щонайменше 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 105, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей. Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка. 24 травня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранена 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів