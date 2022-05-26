Окупанти вбили 240 дітей в Україні

Станом на ранок 26 травня щонайменше 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 105, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей. Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка. 24 травня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранена 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

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