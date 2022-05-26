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Окупанти хизуються своєю жорстокістю до цивільних

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вихваляються вбивствами та знущаннями над мирними мешканцями. Окрім того, вони збираються вчиняти звірства й на територій Росії. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, який був на Харківщині, з дружиною. Він розповів, що росіяни вбивають цивільних, які ховаються від обстрілів в укриттях.

«Ми зачищаємо підвали, знаєш як? Не питаємо, хто там, а гранати кидаємо, п***й взагалі. В нас загін називається загін самогубць, загін головорізів», – хизується росіянин.

Окрім того, він розказав, як окупанти з іншого підрозділу відрізали жінці язик, після чого зґвалтували її та вбили. Та додає про те, що теж катує людей.

«Я тут витворяю, взагалі. Е**шу всіх, мені п***й взагалі: цивільних, не цивільних. Я можу просто взяти ніж, вуха відрізати», – каже він.

Також чоловік переконує дружину, що продовжить цим займатися, коли повернеться додому – в Росію.

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