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ЗСУ розбили «елітну» 58 армію рф, – перехоплення

Наталя Дуляба

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На півдні України наші захисники вщент розбили 58 армію Південного воєнного округу рф, яку самі окупанти називали однією з передових у росії. Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила й опублікувала СБУ.

російський військовий, розмовляючи зі своєю дружиною, розповідає про втрати армії на війні в Україні і нарікає, що вони є колосальні.

«ОТ 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека», – каже окупант.

Зазначимо, що 58 армію Південного воєнного округу рф в росії вважали однією з передових. У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, «аналогов которым нет». Проте ЗСУ успішно демонструють, яка доля чекає кожного російського окупанта, що ступить на українську землю.

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