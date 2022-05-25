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У Львові фірму оштрафували на 1,9 млн грн за неякісні продукти для військових

Ольга Денисяка

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Господарський суд Львівської області оштрафував підприємство на 1,9 млн грн за постачання неякісних продуктів для військових частин ЗСУ. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Таким рішенням Господарський суд Львівської області задоволено позов на користь Міністерства оборони України щодо стягнення з комерційного підприємства 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору.

Відповідно до цієї угоди підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними продуктами харчування особовий склад військових частин Збройних Сил України у стаціонарних та польових умовах, однак порушило вимоги. Мова йде про факти постачання неякісних і небезпечних харчів, порушення умов їх зберігання та неоновлення запасів.

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