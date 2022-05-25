У Львові фірму оштрафували на 1,9 млн грн за неякісні продукти для військових

Господарський суд Львівської області оштрафував підприємство на 1,9 млн грн за постачання неякісних продуктів для військових частин ЗСУ. Про це йдеться у Facebook Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Таким рішенням Господарський суд Львівської області задоволено позов на користь Міністерства оборони України щодо стягнення з комерційного підприємства 1,9 млн грн штрафних санкцій за неналежне виконання умов укладеного з оборонним відомством договору.

Відповідно до цієї угоди підприємство зобов’язувалось забезпечувати якісними продуктами харчування особовий склад військових частин Збройних Сил України у стаціонарних та польових умовах, однак порушило вимоги. Мова йде про факти постачання неякісних і небезпечних харчів, порушення умов їх зберігання та неоновлення запасів.

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