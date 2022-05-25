росіяни обстріляли захоплену Балаклію: є загиблі і поранені

25 травня російські війська обстріляли захоплене місто Балаклія, що у Харківській області. Наразі відомо про двох загиблих і сімох поранених. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок артобстрілу росіянами Балаклії попередньо двоє людей, на жаль, загинули. Семеро осіб дістали поранення, в тому числі й дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані», – написала вона.

Зазначимо, що Балаклію російські війська окупували на початку березня. Протягом квітня загарбники кілька разів обстрілювали місто.

Меру Балаклії Івану Столбовому заочно оголосили підозру у державній зраді. За попередніми даними, він зі сім’єю поїхав у росію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.