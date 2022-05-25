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росіяни обстріляли захоплену Балаклію: є загиблі і поранені

Наталя Дуляба

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25 травня російські війська обстріляли захоплене місто Балаклія, що у Харківській області. Наразі відомо про двох загиблих і сімох поранених. Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова на своїй сторінці у Facebook.

«Внаслідок артобстрілу росіянами Балаклії попередньо двоє людей, на жаль, загинули. Семеро осіб дістали поранення, в тому числі й дитина. Дівчинка у вкрай важкому стані», – написала вона.

Зазначимо, що Балаклію російські війська окупували на початку березня. Протягом квітня загарбники кілька разів обстрілювали місто.

Меру Балаклії Івану Столбовому заочно оголосили підозру у державній зраді. За попередніми даними, він зі сім’єю поїхав у росію.

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