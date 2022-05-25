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росія використала 60% високоточної зброї, – розвідка

Ольга Денисяка

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За три місяці від початку повномасштабного вторгнення рф використала вже 60% своєї високоточної зброї. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, перші два місяці повномасштабного вторгнення ракетні обстріли були хаотичними. Згодом ситуація змінилася і наразі російські війська вичерпують запаси високоточної зброї.

«За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деяким видам, навіть і більше – 70%. Є відповідні нормативні вимоги по пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і до прикладу, по “Іскандерах” цей пороговий рівень майже настав», – зазначив Вадим Скібіцький.

Водночас він зауважив, що росія не може поповнювати запаси так само швидко, як Радянський Союз. Зокрема, санкції не дозволяють використовувати обладнання іноземного виробництва. Відтак росія змінила тактику застосування зброї.

«Вони не мають таких потужностей і швидкого виробництва високоточної зброї, тим паче економічні санкції, політичні санкції, які накладені на рф, не дозволяють зараз активно, широкомасштабно використовувати компоненти іноземного виробництва. Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату.  Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у рф на граничному рівні», – підсумував представник воєнної розвідки України.

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