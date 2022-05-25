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Рінат Ахметов судитиметься з Росією за знищення «Азовсталі»

Анастасія Диняк

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Український бізнесмен Рінат Ахметов планує подати позов проти РФ через знищення його підприємств, зокрема маріупольського заводу «Азовсталь». Про це пише НВ.

Так, Ахметов вимагатиме від Росії компенсацію всіх збитків, завданих від початку повномасштабної війни. Російські окупанти частково або повністю знищили завод «Азовсталь», Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС та ще «десятки об’єктів промислової інфраструктури й зеленої енергетики».

«Капіталізація цих об’єктів до початку війни становила десятки мільярдів доларів. Однозначно ми пред’явимо позови до Росії і вимагатимемо належну компенсацію всіх збитків та втраченого бізнесу. Вже зараз активно ведеться кропітка юридична робота з цих питань. Ми будемо пред’являти позови у всіх міжнародних та національних інстанціях», – заявив бізнесмен.

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