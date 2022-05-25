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Понад 50% українців вважають роботу держави ефективною

Анастасія Диняк

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Понад половина громадян України вважають, що держава працює ефективно. За пів року показник зріс з 5% до 54%. Про це йдеться в соціологічному опитуванні «Рейтингу» за 18-19 травня.

Так, наразі 54% громадян стверджують, що центральні органи влади справлялися майже зі всіма своїми обов’язками. Окрім того, відсоток людей, які переконані, що влада майже не справляється зменшився з 44 до 4.

Також 79% вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. У лютому так думали лише 25% українців, наразі показник зріс до 76%.

В кращу сторону змінилися й думки про майбутнє України. 76% опитаних впевнені, що ситуація в країні покращуватиметься. На початку року так відповіли лише 13%.

Окрім того, наприкінці 2021 року 53% респондентів були переконані, що за період незалежності в Україні переважали невдачі. Тепер цей відсоток зменшився до 30.

Покращилися також оцінки умов життя для більшості громадян:  59% українців вважають, що умови є цілком задовільними, тоді як наприкінці 2021 року так вважали лише 34%.

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