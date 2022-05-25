Окупанти тричі вдарили по Кривому Рогу: пошкоджене підприємство

Вранці 25 травня російські окупанти завдали три ракетні удари по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки ошкоджено промислове підприємство. Про це в Телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Інформації про постраждалих наразі немає.

«Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо», – заявив Валентин Резніченко.

Крім того, голова ОВА повідомив, що в Криворізькому районі окупанти знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Люди не постраждали. Місто Апостолово частково без світла.

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