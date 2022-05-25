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На Луганщині окупанти вбили ще щонайменше шістьох осіб

Анастасія Диняк

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За добу, 24 травня, у Сєвєродонецьку загинули щонайменше шестеро мирних мешканців, ще восьмеро зазнали поранень. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, у вівторок, 24 травня, унаслідок обстрілів росіян загинули шестеро цивільних, ще восьмеро поранені. Одній постраждалій довелося ампутувати ногу.

Окрім того, окупанти зруйнували два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

За добу українські військові відбили дев’ять атак ворога. Загалом знищено три російських танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та іншу автомобільну техніку.

Також підрозділи ППО збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA» і шість безпілотників типу «Орлан-10».

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