На Херсонщині окупанти готуються заборонити українську мову в документах

Окупаційна влада у Херсонській області планує заборонити документообіг українською мовою. Перед цим прагнула зробити російську мову другою державною. Про це повідомив російським ЗМІ «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов, якого «призначили» окупанти, передає hromadske.

«Документообіг буде вестися винятково російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку все життя розмовляла Херсонська область», – заявив Стремоусов.

Напередодні він заявив, що у регіоні російська мова поряд з українською стане державною. За словами окупанта, навчання в школах і вишах вестиметься російською мовою, але «за бажанням батьків можуть бути сформовані й українські класи».

Зазначимо, що на Херсонщині росіяни продовжують провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів, та намагаються звинуватити в цьому. Навіть здійснили спробу атакувати з повітря за допомогою авіації.

Окупаційна влада та армія рф намагаються змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитися з окупацією. За наявними даним, вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій області для війни проти України.

Додамо, що нещодавно стало відомо про злочини, які скоюють російські військові на Херсонщині. Як повідомили постраждалі місцеві мешканці, окупанти на очах матері зґвалтували дворічних близнюків, Від втрати крові хлопчики загинули. Також надійшло повідомлення про смерть трирічного хлопчика, якого двоє окупантів ґвалтували на очах у матері. Окрім того, росіяни вчинили сексуальне насилля за допомогою чайної ложки над 6-місячною дівчинкою та зґвалтували двох дівчаток 12 та 15 років.

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