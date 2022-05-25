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Генштаб попереджає про шахраїв, які обіцяють допомогти зі звільненням з полону

Наталя Дуляба

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Генштаб ЗСУ попереджає українців про шахраїв, які за грошову винагороду обіцяють надати інформацію про військовополоненого або навіть визволити його. Відповідну заяву військове відомство розмістило на своїй сторінці у Facebook.

В Україні вже зафіксовані випадки, коли родичам військовослужбовців ЗСУ, а особливо тим, що потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими, телефонують невідомі і пропонують свою допомогу.

Користуючись емоційним станом людей, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового та «сприяти визволенню з полону». Також шахраї намагаються дізнатися особисті дані українських захисників, задаючи нібито уточнюючі запитання.

«Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу. Звільнення військовополонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких немає», – заявляють у Генштабі.

Українців закликають бути пильними, аби не потрапити на гачок аферистів. Якщо ж до вас телефонують невідомі або надсилають анонімні повідомлення щодо військовополонених, негайно звертайтеся у поліцію. А якщо ваші родичі є військовими, то зв’яжіться і з їхнім командуванням.

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