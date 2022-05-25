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Google першим отримав «Відзнаку миру» за підтримку України

Ольга Денисяка

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24 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вручив віцепрезиденту компанії Google «Відзнаку миру» за підтримку України. Про це Михайло Федоров повідомив у Facebook.

«Відзнаку миру» – це нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку. А також для урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.

Міністр цифрової трансформації зазначив, що Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії.

Крім того, корпорація підтримала Україну і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму 45 млн грн.

«Внесок корпорації у нашу перемогу неоціненний. Вдячні Google за чітку позицію», – підсумував міністр.

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