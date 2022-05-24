Воїни ООС відбили 16 атак та знищили 38 одиниць техніки окупантів

За добу 23 травня російські війська обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Воїни з угруповання Об’єднаних сил відбили 16 атак окупантів та знищили низку ворожої техніки: 8 танків, 22 броньовані машини, авто та 7 безпілотників. Про це йдеться у Facebook ООС.

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога. Ще на одній локації станом на вечір 23 травня тривали бої з окупантами. За добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

8 танків;

22 одиниці бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Гранат» і шість БпЛА типу «Орлан-10».

За добу 23 травня окупанти обстріляли 38 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти з них: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку та адмінбудівлю національної поліції. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 6 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

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