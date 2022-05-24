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Відмова від НАТО vs гарантії безпеки: думки українців розділились практично порівну

Наталя Дуляба

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Думки українців щодо ймовірної відмови вступу до НАТО, але натомість отримання гарантій безпеки від провідних держав світу, розділились майже порівну. Про це свідчать результати опитування, яке проводив у травні Київський міжнародний інститут соціології.

42% вважають, що в теперішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав як США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інших. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

При цьому ще 19% українців або не визначилися зі своєю думкою, або взагалі не погодилися з жодним із цих тверджень.

Соціологи відзначають, що готовність до відмови від НАТО і отримання гарантій безпеки зростає із заходу України на схід – з 35% до 50%. У такому ж напрямку стає менше тих, хто наполягає на саме курсі на вступ до НАТО – зі 46% до 25%.

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Нагадаємо, що 82% українців не готові поступитися територіями України заради миру.

Довідково: опитування проводили 13-18 травня методом телефонного інтерв’ю в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь у дослідженні взяли 2000 респондентів віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Під час війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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