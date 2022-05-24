Відмова від НАТО vs гарантії безпеки: думки українців розділились практично порівну

Думки українців щодо ймовірної відмови вступу до НАТО, але натомість отримання гарантій безпеки від провідних держав світу, розділились майже порівну. Про це свідчать результати опитування, яке проводив у травні Київський міжнародний інститут соціології.

42% вважають, що в теперішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав як США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інших. Але водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

При цьому ще 19% українців або не визначилися зі своєю думкою, або взагалі не погодилися з жодним із цих тверджень.

Соціологи відзначають, що готовність до відмови від НАТО і отримання гарантій безпеки зростає із заходу України на схід – з 35% до 50%. У такому ж напрямку стає менше тих, хто наполягає на саме курсі на вступ до НАТО – зі 46% до 25%.

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Нагадаємо, що 82% українців не готові поступитися територіями України заради миру.

Довідково: опитування проводили 13-18 травня методом телефонного інтерв’ю в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь у дослідженні взяли 2000 респондентів віком від 18 років.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Під час війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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