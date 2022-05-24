ОСТАННІ НОВИНИ

У Маріуполі росіяни запустили пересувне «зомбі ТБ»

Наталя Дуляба

|

У знеструмленому Маріуполі російські окупанти вирішили розгорнути мережу пересувних телеекранів, із яких транслюють свою пропаганду. Про це у своєму Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

«Зомбі ТБ відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів», – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як серед житлових будинків стоїть вантажний автомобіль «МЧС России», у якому вмонтовані телеекрани. Саме з них гучно транслюють пропагандистські програми.

У міськраді Маріуполя додають, що до такого кроку окупантів підштовхнула нелояльність людей, у якій росіяни ще більше переконалися під час святкування 9 травня.

«Святкування Дня Перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси й посилення інформаційного тиску на людей. Цього могло б бути достатньо для росіян, але наших людей такою локшиною не нагодуєш», – наголошують у мерії Маріуполя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів