У Маріуполі росіяни запустили пересувне «зомбі ТБ»

У знеструмленому Маріуполі російські окупанти вирішили розгорнути мережу пересувних телеекранів, із яких транслюють свою пропаганду. Про це у своєму Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

«Зомбі ТБ відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів», – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як серед житлових будинків стоїть вантажний автомобіль «МЧС России», у якому вмонтовані телеекрани. Саме з них гучно транслюють пропагандистські програми.

У міськраді Маріуполя додають, що до такого кроку окупантів підштовхнула нелояльність людей, у якій росіяни ще більше переконалися під час святкування 9 травня.

«Святкування Дня Перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків. Звідси й посилення інформаційного тиску на людей. Цього могло б бути достатньо для росіян, але наших людей такою локшиною не нагодуєш», – наголошують у мерії Маріуполя.

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