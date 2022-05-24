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Російські окупанти вбили в Україні 234 дитини

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 24 травня щонайменше 667 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 234 дитини загинуло та понад 433 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 146, Київській – 116, Харківській – 103, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

22 травня в лікувальному закладі м. Дніпра померла 12-річна дівчинка, яка отримала тяжкі поранення 7 травня внаслілок обстрілу окупантами. 20 травня через артилерійський обстріл військами РФ селища Чкаловське Чугуївського району Харківської області отримав тяжкі тілесні ушкодження 16-річний хлопець, від яких помер.  Стало відомо, що 8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області отримали поранення двоє хлопчиків 11 та 13 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю.

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