рф посилила наступ на Донбасі, але Україна зберігає ефективність, – розвідка Британії

Війська росії посилили інтенсивність наступу на Донбасі та намагаються окупувати Луганську область. Менше з тим, Україна зберігає ефективне командування над східним фронтом. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки при Міноборони Великої Британії, передає hromadske.

Так, росіяни намагаються оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північний і південний напрямки російської операції на Луганщині розділені приблизно 25 кілометрами території, яка контролюється Україною.

«Українські сили чинять сильний опір, займаючи добре укріпленні оборонні позиції. Давно розпочата операція Об’єднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом», – йдеться у повідомленні розвідки.

Однак росія досягла певних локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів. У розвідці зазначають, що можливе захоплення сєвєродонецької «кишені» призведе до окупації всієї Луганщини.

Попри те, що для захоплення Луганської області росія докладає усіх зусиль, ця операція є лише частиною кампанії з захоплення всього Донбасу.

«Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить російські шляхи постачання та, ймовірно, призведе до подальших труднощів із матеріально-технічним забезпеченням», – вважають у розвідці.

Зазначимо, що росія кинула приблизно 25 батальйонно-тактичних груп на Луганщину. Орієнтовно, в кожній із груп – до 500 людей. Сєвєродонецьк перебуває під постійними обстрілами. За вчора у місті загинули чотири людини – всі в одній багатоповерхівці.

Окупанти все ще планують форсувати річку Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка, і для прикриття форсування розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєверодонецькому напрямку росіяни за підтримки артилерії ведуть штурмові дії в напрямках Тошківки та Устинівки. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі Василівки.

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