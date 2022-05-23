З початку повномасштабної війни в Україні на Путіна був замах

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що на президента Росії Путіна було здійснено замах на вбивство після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише Українська правда.

Так, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Путіна намагалися вбити.

«На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було», – розповів керівник розвідки.