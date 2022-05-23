Російський дипломат при ООН подав у відставку

Співробітник російського представництва при ООН у Женеві Борис Бондарєв заявив, що йде з посади через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про це пише Радіо Свобода.

Так, після 20 років дипломатичної служби росіянин Борис Бондарєв подав у відставку і заявив, що йому ще ніколи не було так соромно за свою країну. У Кремлі поки ніяк не прокоментували ситуацію.

«Розв’язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом з усім західним світом – не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії», – написав він.