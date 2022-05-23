Польща достроково розірвала газовий контракт із РФ

Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року. Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва, передає Економічна правда.

«Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила вірність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що «Газпром» не є надійним партнером», – написала вона в Twitter.

Трубопровід «Ямал-Європа» проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.

26 квітня російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку 27 квітня, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року.

Раніше Польща заявляла, що не буде продовжувати контракт з Газпромом після 2022 року і відтак не купуватиме російський газ.

Польща отримує газ з інших джерел, завдяки яким закачуються підземні сховища та відбувається постачання споживачам у потрібних обсягах. PGNiG заявила, що готова отримувати газ, зокрема, через західний та південний кордони та термінал СПГ у Свіноуйсьце, що послідовно збільшує кількість обслуговуваних СПГ-возів.

У травні російський монополіст «Газпром» повідомив, що компанія не буде використовувати для транспортування газу трубопровід «Ямал-Європа», який проходить через Польщу.

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