Навіщо потрібна болгарка і де її купити?

Наближається літо, а значить настає багато роботи на дачі та у дворі. Без багатофункціонального електроінструменту упорядкувати житло і присадибну ділянку непросто. Потрібно озброїтися хоча б болгаркою, щоб зайнятися збиранням та точковим ремонтом. Для простих завдань на зразок різання тонких металевих листів підійде малопотужна бюджетна болгарка Bosch GWS 750-125. Для штроблення стін або шліфування каменю можна взяти продуктивнішу модель GWS 17-125 CIE від цього ж бренду.

Універсальність кутової шліфувальної машини полягає в тому, що її можна використовувати в майстерні з виробництва меблів, на будівельному майданчику, в гаражі та вдома.

За допомогою болгарки домашній майстер може:

Відновити старий паркан. Болгарка знадобиться на стадії підготовки до фарбування.

Виготовити кріплення для монтажу настінних меблів. З металу виходять міцні куточки, на які зручно встановлювати шафки, пенали та полиці.

Розпиляти кахельну плитку. У ванні або кухні часто доводиться використовувати «половинчасту» плитку для збереження малюнка або забезпечення ідеальних стиків.

Зробити піч чи камін. Шліфмашина акуратно ріже цеглу і підганяє її до потрібного розміру.

Виготовити каркас для теплиці. Різання металу болгаркою займає мінімум часу і вимагає набагато менше зусиль, ніж розпилення ручним лобзиком.

Зачистити стіни під шпаклівку. Одне з головних завдань болгарки – шліфування.

Зробити гарну садову стежку. Болгарка акуратно підрізає бордюрний камінь спеціальним диском.

У цьому можливості болгарки не закінчуються. Її можна пристосувати до роботи під час виготовлення садових меблів, встановлення сантехніки, укладання підлогових покриттів.

Де продаються якісні болгарки?

Болгарки від топових виробників будівельного інструменту доступні для замовлення в інтернет-магазині Moyo.ua. За призначенням їх поділяють на побутові та професійні.

Побутові болгарки безпечні для новачків. Ними легше керувати внаслідок компактного розміру та обмеженої потужності.

Професійні шліфувальні машини оптимальні для серйозних навантажень. Їхня експлуатація вимагає попередньої підготовки.

Ще один критерій класифікації – тип живлення. Болгарки, які працюють безпосередньо від електромережі, є оптимальними для використання всередині житла або в будь-яких інших електрифікованих приміщеннях. Шліфувальні машини з вбудованою батареєю підходять для використання навіть на великій відстані від розетки.

Зорієнтуватися в технічних характеристиках кутових шліфувальних машин допомагають фільтри. Для пошуку відмінностей між схожими болгарками призначено функцію «Порівняння».

Багато моделей у магазині можна купити дешевше завдяки знижкам. Також для економії варто зареєструватися в Moyo club. Участь у програмі лояльності надає доступ до таких «плюшок», як кешбек, секретні промокоди та закриті акції.

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