На Чернігівщині під завалами знайшли 87 загиблих

Вранці 17 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Десні на Чернігівщині. Про це повідомив Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Одразу після обстрілу стало відомо про 8 загиблих та 12 травмованих. Однак після того, як рятувальники розібрали завали, кількість жертв зросла.

«Сьогодні ми припинили роботи на Десні – під уламками 87 жертв. Життя – це майбутнє. Наше майбутнє вже буде без цих людей», – сказав президент України.