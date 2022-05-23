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Мерія Маріуполя оприлюднила список зрадників з ОПЗЖ

Анастасія Диняк

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Міська рада Маріуполя опублікувала список колаборантів з місцевої фракції «Опозиційної платформи – За життя», які за власним бажанням перейшли на бік ворога. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Так, в мережі з’явився перелік імен зрадників з ОПЗЖ, які самовільно перейшли на бік окупантів.

«На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства», – йдеться в повідомленні.

Зрадниками стали:

  1. Іващенко Костянтин;
  2. Істратов Вадим;
  3. Хаджинов Дмитро;
  4. Бурлаков Сергій;
  5. Калачова Вікторія;
  6. Агібалов Валерій;
  7. Карпенко Олена;
  8. Хармишев Євген;
  9. Сотникова Наталя.

«Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками «ура». Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний», – додали в міській раді.

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