Мерія Маріуполя оприлюднила список зрадників з ОПЗЖ

Міська рада Маріуполя опублікувала список колаборантів з місцевої фракції «Опозиційної платформи – За життя», які за власним бажанням перейшли на бік ворога. Про це повідомили у пресслужбі мерії.
Так, в мережі з’явився перелік імен зрадників з ОПЗЖ, які самовільно перейшли на бік окупантів.
«На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства», – йдеться в повідомленні.
Зрадниками стали:
- Іващенко Костянтин;
- Істратов Вадим;
- Хаджинов Дмитро;
- Бурлаков Сергій;
- Калачова Вікторія;
- Агібалов Валерій;
- Карпенко Олена;
- Хармишев Євген;
- Сотникова Наталя.
«Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками «ура». Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний», – додали в міській раді.
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Анастасія Диняк