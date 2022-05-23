Мерія Маріуполя оприлюднила список зрадників з ОПЗЖ

Міська рада Маріуполя опублікувала список колаборантів з місцевої фракції «Опозиційної платформи – За життя», які за власним бажанням перейшли на бік ворога. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Так, в мережі з’явився перелік імен зрадників з ОПЗЖ, які самовільно перейшли на бік окупантів.

«На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства», – йдеться в повідомленні.

Зрадниками стали:

Іващенко Костянтин; Істратов Вадим; Хаджинов Дмитро; Бурлаков Сергій; Калачова Вікторія; Агібалов Валерій; Карпенко Олена; Хармишев Євген; Сотникова Наталя.

«Саме вони 9 травня організували свято на кістках, коли пройшли вулицями, на яких ще вчора лежали загиблі маріупольці, з криками «ура». Обличчя цих гауляйтерів повинен знати кожний», – додали в міській раді.