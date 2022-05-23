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Борис Джонсон написав листа українським дітям: Україна виграє цю війну

Наталя Дуляба

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Глава британського уряду Борис Джонсон написав відкритий лист дітям України, запевняючи їх у тому, що вони не самотні, що Україна виграє війну. Про це пише Європейська правда з посиланням на Sky News.

Джонсон згадав про свою поїздку до Києва для зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським у квітні та попросив дітей пам’ятати про дві речі. По-перше, про те, що вони мають безмежно пишатися «своєю країною, своїми батьками, своїми сім’ями та своїми солдатами, і найбільше пишатися собою».

«Багато хто з вас бачив або пережив те, свідком чого не повинна бути жодна дитина.Тим не менше, щодня українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи, я не можу вигадати кращого прикладу для наслідування для дітей та дорослих у всьому світі», – йдеться в листі.

По-друге, Джонсон запевнив дітей, що вони не є самотніми.

«Можливо, вас розлучили з друзями вдома, але у вас є мільйони інших людей по всьому світу. Тут, у Сполученому Королівстві, ми вивішуємо українські прапори над нашими будинками, офісами, церквами, магазинами та ігровими майданчиками, навіть над моїм власним дахом на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наші молоді люди малюють ваш прапор у своїх класах та роблять сині та жовті браслети на підтримку вашої країни», – написав Борис Джонсон.

«Я вірю, як і ваш президент, що Україна виграє цю війну. Я всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися у свої будинки, у свої школи, у свої сім’ї. І що б не сталося, скільки б часу це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи вас не забудемо і завжди будемо пишатися тим, що можемо називати вас своїми друзями», – йдеться у листі.

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