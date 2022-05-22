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В Україні заборонили обіг ліків, вироблених в росії і білорусі

Наталя Дуляба

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Верховна Рада внесла зміни до закону «Про лікарські засоби» щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території рф або республіки білорусь. У цілому за законопроект №7313 проголосували 299 народних депутатів, пише Економічна правда.

Відповідно до пояснювальної записки, мета законопроєкту –обмеження обігу в Україні лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково розташовано на території російської федерації або республіки білорусь, зменшення фінансової підтримки військової машини цих країн, стимулювання відмови від поставок товарів із цих країн в усьому світі.

Так, у держреєстрації лікарського засобу можуть відмовити, якщо буде встановлено, що один або декілька етапів виробництва здійснювалось підприємствами, розташованими на території рф і рб.

Скасовувати держреєстрацію ліків також дозволять, якщо заявник або його представник пов’язані з російськими компаніями.

Також Кабміну надали право на час дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинити експорт лікарських засобів при незабезпеченні потреб системи охорони здоров’я України такими лікарськими засобами у повному обсязі.

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