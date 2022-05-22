В білорусі ховають військових, що воювали у складі російських ПВК проти України

У кількох населених пунктах білорусі похоронили військових національних збройних сил, уклали контракти з російськими приватними військовими компаніями й воювали проти України. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Відомо, що жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області, де базується 5 окрема бригада спеціального призначення. А в Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) поховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

Як кажуть розвідники, загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У військових частинах не проводять серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Втім є випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території.

«Але після низки похорон та звісток про «зниклих безвісти» кількість охочих випробувати долю зменшилась», – додає воєнна розвідка України.

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