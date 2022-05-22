У Росії розгорнули «Іскандери» поблизу кордону з Україною

У Бєлгородській області росіяни розгорнули пускові установки «Іскандер-М». Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, поблизу держкордону України окупанти розгорнули пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Окрім того, росіяни продовжують нарощувати там систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

Зауважимо, Блгородська область межує з Луганською, Харківською та Сумською областями України.