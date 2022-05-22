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Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Анастасія Диняк

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Росія не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 22 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі проводять посилену розвідку, а також розгортають додаткові засоби радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли. Окупанти відкривали вогонь в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякіне, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

На Слобожанському напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції та не дати українським військовим дійти до державного кордону.

На Слов’янському напрямку окупанти готуються до відновлення наступу. Окрім того, вони здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку противник обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення за допомогою мінометної ствольної артилерії. Основні зусилля зосереджені у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Також противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку окупанти безуспішно намагалися штурмувати Мар’їнку. Окрім того, росіяни обстрілювали Новомихайлівку та Володимирівку та завдали авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катериновка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається втримати зайняті позиції.

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