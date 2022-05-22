Російські окупанти жаліються на зростання цін

Російські військові жаліються, що рубль перетворюється на папірці і компенсації ні на що не вистачає. Про це повідомили в Службі безпеки України.
Так, СБУ оприлюднили перехоплену розмову російських військових, які причетні до війни в Україні. Окупант жаліється, що через сильну девальвацію 3 мільйони рублів, які йому виплати за поранення, не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.
«У нас однокімнатна в Астрахані 4 мільйони коштує. Купив собі машину Volkswagen Polo дванадцятого року. Ціни пі***ц піднялися», – каже росіянин.
Його співрозмовник жартує, що для купівлі житла потрібно ще раз потрапити під роздачу ЗСУ для ще однієї компенсації.
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Анастасія Диняк