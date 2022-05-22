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російські окупанти перейменували у шкільних підручниках Київську Русь

Наталя Дуляба

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни вже переписали на власний лад шкільні підручники з історії та змінили назву Київської Русі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами посадовиці, самі ж люди у соцмережах стали активно писати, що окупанти у шкільних підручниках з історії Київську Русь перейменували на «Русь». При цьому такі «посібники» поширили не лише на тимчасово захоплених територіях України, а й в росії.

Вочевидь, таким чином кремль вкотре хоче переписати історію на власний лад і видати чужі здобутки за власні.

«Це позбавить дітей доступу до об’єктивних історичних фактів та призведе до знищення історичної пам’яті, національної ідентичності й самобутності маленьких українців», – так прокоментувала Денісова перейменування Київської Русі.

Вона зауважила, що такі дії окупанта порушують статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка передбачає, що освіта дитини має бути спрямована на виховання культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної.

Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення росії в Україну врахувати ці факти порушень рф прав дитини.

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