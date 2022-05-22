Окупанти не покидають спроб вийти на кордони Луганщини, – Генштаб

Війська рф надалі ведуть наступ на Донбасі і не покидають спроб прорвати оборону українських захисників та вийти на адміністративні межі Луганської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 22 травня у Facebook.

На 88 добу війни в Україні російські окупаційні війська не припиняють наступальних дій на сході та завдавати ракетних та авіаційних ударів по території держави.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території білорусі досі є.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії, щоб не допустити переміщення резервів українських військ до Східної операційної зони, а також продовжує обстрілювати населені пункти та об’єкти цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях.

На Слобожанському напрямку росіяни систематично обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії, відновлюють залізничну інфраструктуру у районі населеного пункту Куп’янськ.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ, аби захопити населений пункт Олександрівка, успіху не мали. Вздовж лінії зіткнення росіяни обстрілювали позиції Сил оборони з мінометів та ствольної артилерії.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів за підтримки артилерії. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Генштаб фіксує зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегруповання для посилення окремих напрямків.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує зводити друну лінію оборони, посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони.

«На Бессарабському напрямку напруженою залишається ситуація на території Придністровського регіону Республіки Молдова. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань», – кажуть у Генштабі.

У Чорноморській та Азовській морській зонах російські кораблі продовжують ізольовувати райони бойових дій та блокувати цивільне судноплавство.

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