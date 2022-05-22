На Запоріжжі окупанти переїхали цивільне авто

У Мелітополі російські окупанти «розважалися» на дорозі та переїхали цивільний автомобіль. Унаслідок цього постраждала водійка авто. Про це повідомили у ппресслужбі Запорізької ОВА.

«Окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і «розважаються» на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку», – йдеться у повідомленні.

Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів. Свою провину росіяни заперечують.