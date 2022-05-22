На Чернігівщині війська рф використовували 350 цивільних як живий щит

Захопивши село Ягідне Чернігівської області російські військові захопили 350 місцевих мешканців у заручники і використовували їх як живий щит. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Експерти Міжнародного кримінального суду та прокурори виїхали у село Ягідне, аби задокументувати військові злочини російської армії.

Попередньо встановлено, що з 3 по 31 березня 2022 року у підвалі місцевої школи площею 197 м кв окупанти утримували понад 350 мирних мешканців. Серед них було 77 дітей, у тому числі п’ятеро немовлят. Наймолодшій дитині було всього півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

«Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було «штабом» окупантів. Через нелюдські умови утримання –відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води – померли 10 людей похилого віку», – йдеться у повідомленні.

148 зі 180 будинків у селі загарбники пошкодили, 16 – зруйнували вщент. Також прокурори з’ясували, що росіяни розстріляли сімох місцевих жителів.

Як свідчать очевидці, під час окупації російські військові грабували будинки селян. Вони встигли вивезти пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники та інші цінні речі.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.