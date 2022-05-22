До лав ЗСУ намагався проникнути російський агент

На Житомирщині правоохоронці викрили і затримали російського агента, який хотів потрапити до бойового підрозділу Збройних Сил України, щоб там працювати на користь ворога. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Як встановила українська спецслужба, йдеться про мешканця Київської області, якого ще на початку повномасштабної агресії росії завербував ворог.

Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів чоловік орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав «наводку» щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.

Крім цього, зловмисник «підказував» окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

«Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили наміри зрадника і затримали його. Зловмиснику вже оголосили підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство.

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