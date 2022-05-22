ОСТАННІ НОВИНИ

До лав ЗСУ намагався проникнути російський агент

Наталя Дуляба

|

На Житомирщині правоохоронці викрили і затримали російського агента, який хотів потрапити до бойового підрозділу Збройних Сил України, щоб там працювати на користь ворога. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Як встановила українська спецслужба, йдеться про мешканця Київської області, якого ще на початку повномасштабної агресії росії завербував ворог.

Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів чоловік орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав «наводку» щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.

Крім цього, зловмисник «підказував» окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

«Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо призову та зарахування до однієї з військових частин», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили наміри зрадника і затримали його. Зловмиснику вже оголосили підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів