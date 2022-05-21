В Україні знищили вже 28 850 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 28 850 військових, 1275 танків, 169 гелікоптерів та 462 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 21 травня загальні втрати росії становлять:
- особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1278 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,
- артилерійських систем – 596 (+0) од,
- РСЗВ – 201 (+1) од,
- засоби ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 169 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
- крилаті ракети – 104 (+1),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16) од,
- спеціальна техніка – 43 (+0).
Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка