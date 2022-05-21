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В Україні знищили вже 28 850 окупантів

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 28 850 військових, 1275 танків, 169 гелікоптерів та 462 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 21 травня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу – близько  28850 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1278 (+15) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3116 (+26) од,
  • артилерійських систем – 596 (+0) од,
  • РСЗВ –  201 (+1) од,
  • засоби ППО – 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 169 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),
  • крилаті ракети – 104 (+1),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16) од,
  • спеціальна техніка –  43 (+0).

Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на  Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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