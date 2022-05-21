В Україні знищили вже 28 850 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 28 850 військових, 1275 танків, 169 гелікоптерів та 462 безпілотники. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 21 травня загальні втрати росії становлять:

особового складу – близько 28850 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1278 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од,

артилерійських систем – 596 (+0) од,

РСЗВ – 201 (+1) од,

засоби ППО – 93 (+0) од,

літаків – 204 (+0) од,

гелікоптерів – 169 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),

крилаті ракети – 104 (+1),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16) од,

спеціальна техніка – 43 (+0).

Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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