росіяни обстріляли ракетами військовий об'єкт на Рівненщині

21 травня російські військовові влучили ракетою по об’єкту військової інфраструктури в Рівненській області. Про це у відеозверненні повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Наразі про постраждалих не повідомляється, встановлюються наслідки удару.

«По території області завдано ракетного удару – об’єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби», – заявив Віталій Коваль.

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