Португалія надасть до 250 мільйонів євро грошової допомоги Україні

Україна та Португалія підписали меморандум про фінансову підтримку. Фінляндія надасть Україні до 250 мільйонів євро, це близько 7,8 мільярда гривень Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у суботу, 21 травня, у Києві відбулася зустріч прем’єра Португалії Антоніу Кошта з главою українського уряду. Посадовці підписали меморандум про фінансову підтримку України.

«Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дозволить швидше відновитися після нашої перемоги», – зазначив Шмигаль.